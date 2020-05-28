«Монако» хочет оспорить продление дисквалификации Мартинша

«Монако» обратился в Олимпийский спортивный комитет Франции, чтобы оспорить дисквалификацию нападающего Желсона Мартинша. Как сообщает GFFN, монегаски считают несправедливым продление наказания.

25-летний португалец был наказан за толчок арбитра во время февральского матча лиги 1 с «Нимом» (1:3). Игроку запретили выходить на поле в течение шести месяцев, начиная с 6 февраля.

В связи с тем, что сезон был приостановлен большая часть наказания пришлась бы на тот период, когда во Франции не играли в футбол. Однако федерация футбола страны решила не учитывать все дни с 13 марта по 30 июня и продлить наказание. Таким образом, после 6 августа Желсону Мартиншу нельзя играть еще на протяжении свыше 100 дней — почти до конца ноября. Фактически наказание из шестимесячного превратится в десятимесячное.