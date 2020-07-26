«Монако» хочет арендовать полузащитника «Барселоны»
12:42
«Монако» хочет арендовать полузащитника «Барселоны» Матеуса Фернандеса, сообщает Sport.es.
Несмотря на отсутствие игровой практики у 22-летнего футболиста в «Вальядолиде», монегаски попытаются убедить «сине-гранатовых» вновь отпустить игрока в аренду.
Матеус Фернандес в этом сезоне провел лишь три матча за «Вальядолид», в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее у бразильского полузащитника обнаружили коронавирус.
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