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«Монако» хочет арендовать полузащитника «Барселоны»

12:42
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«Монако» хочет арендовать полузащитника «Барселоны» Матеуса Фернандеса, сообщает Sport.es.

Несмотря на отсутствие игровой практики у 22-летнего футболиста в «Вальядолиде», монегаски попытаются убедить «сине-гранатовых» вновь отпустить игрока в аренду.

Матеус Фернандес в этом сезоне провел лишь три матча за «Вальядолид», в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее у бразильского полузащитника обнаружили коронавирус.

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