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Сегодня, 08:07

«Монако» готов подписать Белотти на четыре года

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Италии Андреа Белотти в скором времени станет игроком «Монако». Стороны подпишут 4-летний контракт, сообщает La Repubblica.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в чемпионате Италии, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Монако» по итогам сезона-2021/22 заняло 3-е место в турнирной таблице лиги 1.
Андреа Белотти
ФК Монако
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