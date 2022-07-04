«Монако» готов подписать Белотти на четыре года
Нападающий сборной Италии Андреа Белотти в скором времени станет игроком «Монако». Стороны подпишут 4-летний контракт, сообщает La Repubblica.
В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в чемпионате Италии, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.
«Монако» по итогам сезона-2021/22 заняло 3-е место в турнирной таблице лиги 1.
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16
|Лорьян
|0
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|0
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
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|00:00
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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