"Монако" Головина занял 17-е место в чемпионате Франции-2018/19 и остался в лиге 1

В матче 38-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл на выезде "Ницце" со счетом 0:2, но остался в лиге 1 по итогам сезона, заняв 17-е место.

В заключительном туре монегасков обошел "Амьен", который победил "Генгам" со счетом 2:1.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч, заработав желтую карточку на 21-й минуте.

Чемпионат Франции

Лига 1

38-й тур

"Ницца" - "Монако" - 2:0 (1:0)

Голы: Бадиашиле, 36 - в свои ворота (1:0). Ле Биан, 67 - с пенальти (2:0).

"Ницца": Бенитес, Аталь, Данте, Эрелль, Сарр, Тамез (Вальтер, 82), Ле Мелу, Данилу (Макенго, 70), Сен-Максимен, Ле Биан (Жалле, 86), Ганаго.

"Монако": Бенальо, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Бадиашиле, Сидибе, Адриэн Силва, Головин, Мартинш (Рони Лопеш, 72), Фабрегас (Аолу, 73), Фалькао (Винисиус, 87).

Предупреждения: Хенрикс, 12. Головин, 21. Тамез, 44. Глик, 66. Макенго, 84.

Судья: Бюке.

24 мая. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

"Амьен" - "Генгам" - 2:1 (1:0)

Голы: Гирасси, 14 (1:0). Годдос, 47 (2:0). Менди, 66 (2:1).

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано (Аденон, 46), Дибасси, Монкондюи, Блен, Конате (Гнаоре, 82), Гирасси, Годдос, Отеро (Тимит, 73).

"Генгам": Кайар, Сорбон, Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, До, Блас, Фири (Ру, 67), Мергем, Тюрам (Коко, 58), Менди (Дидо, 74).

Судья: Делерю.

24 мая. Амьен. Стадион Stade de la Licorne.