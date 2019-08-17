«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад.

Защитник Монако «Рубен Агилар» на 34-й минуте получил красную карточку.

Головин провел на поле весь матч.

«Монако» потерпел второе крупное поражение и занимает последнее место в турнирной таблице. «Метц» поднялся на третье место.

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

«Метц» — «Монако» — 3:0 (1:0)

Голы: Диалло, 11 — с пенальти (1:0). Диалло, 53 (2:0). Коад, 66 (3:0).

«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бой, Сунзу, Делен, Коад, Ангбан, Майга (Фофана, 77), Булая (Амброз, 87), Диалло, Нгюетт (Ньян, 74).

«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Бошилья (Бальде, 56), Головин, Жемерсон, Мартинш, Оньекуру (Жил Диаш, 70), Бен Йеддер (Фостер, 74).

Предупреждения: Глик, 10. Сентонз, 27. Мартинш, 35.

Удаление: Агилар, 34.

Судья: Ваттеллье (Франция).

17 августа. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».