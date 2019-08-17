«Монако» Головина в меньшинстве крупно уступил «Метцу»
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче 2-го тура чемпионата Франции крупно проиграл «Метцу» — 0:3. Голы забили Хабибу Диалло (дубль) и Рено Коад.
Защитник Монако «Рубен Агилар» на 34-й минуте получил красную карточку.
Головин провел на поле весь матч.
«Монако» потерпел второе крупное поражение и занимает последнее место в турнирной таблице. «Метц» поднялся на третье место.
Чемпионат Франции
Лига 1
2-й тур
«Метц» — «Монако» — 3:0 (1:0)
Голы: Диалло, 11 — с пенальти (1:0). Диалло, 53 (2:0). Коад, 66 (3:0).
«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бой, Сунзу, Делен, Коад, Ангбан, Майга (Фофана, 77), Булая (Амброз, 87), Диалло, Нгюетт (Ньян, 74).
«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Бошилья (Бальде, 56), Головин, Жемерсон, Мартинш, Оньекуру (Жил Диаш, 70), Бен Йеддер (Фостер, 74).
Предупреждения: Глик, 10. Сентонз, 27. Мартинш, 35.
Удаление: Агилар, 34.
Судья: Ваттеллье (Франция).
17 августа. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/