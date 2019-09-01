«Монако» Головина сыграл вничью со «Страсбургом»

«Монако» в матче 4-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью со «Страсбургом» со счетом 2:2. Дубль в составе гостей оформил Ислам Слимани.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Страсбург» идет 18-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

4-й тур

«Страсбур» — «Монако» — 2:2 (1:2)

Голы: Слимани, 11 (0:1). Лала, 39 — с пенальти (1:1). Слимани, 40 (1:2). Томассон, 84 (2:2).

«Страсбур»: Селс, Симакан, Митрович, Кароль, Мотиба (Зохи, 46. Да Кошта, 65), Джикю, Айорк, Сиссоко, Томассон (Беллегард, 84), Лала, Льенар.

«Монако»: Леком, Балло-Туре, Глик, Марипан, Бадиашиле, Жил Диаш, Головин, Адриэн Силва (Бошилья, 64), Слимани, Бен Йеддер (Бальде, 84), Мартинш (Оньекуру, 87).

Предупреждения: Симакан, 13. Адриэн Силва, 31. Марипан, 37. Томассон, 67. Митрович, 69. Мартинш, 82. Да Кошта, 90+5.

Судья: Делажо (Франция).

1 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».