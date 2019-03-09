"Монако" Головина сыграл вничью с "Бордо"

"Монако" сыграл вничью с "Бордо" в матче 28-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе красно-белых отметился форвард Радамель Фалькао. Российский хавбек монегасков Александр Головин был заменен на 79-й минуте встречи.

"Монако" набрал 27 очков и расположился на 17-м месте в турнирной таблице. "Бордо" с 33 баллами занимает 13-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

"Монако" - "Бордо" - 1:1 (0:0)

Голы: Фалькао, 48 (1:0). Бриан, 65 - с пенальти (1:1).

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Бадиашиле, Жемерсон, Сидибе, Адриэн Силва, Головин (Шадли, 79), Фабрегас, Рони Лопеш (Винисиус, 70), Фалькао, Мартинш.

"Бордо": Костиль, Де Превиль, Санкаре (Калу, 61), Кунде, Отавиу, Паблу, Бриан (Маджа, 90), Тшуамени, Сабали, Пундже, Камано (Карамо, 61).

Предупреждения: Балло-Туре, 54. Фалькао, 64. Мартинш, 68. Жемерсон, 69. Адриэн Силва, 82. Маджа, 90+1. Тшуамени, 90+1.

Судья: Летексье.

09 марта. Монако. Стадион "Луи II".

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