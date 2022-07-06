«Монако» сыграл вничью с «Аустрией» в товарищеском матче. Головин вышел в основном составе

«Монако» провел товарищеский матч против венской «Аустрии». Встреча закончилась со счетом 2:2.

В составе «Монако» в первом тайме голами отметились Гильремо Марипан и Желсон Мартиньш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин также принял участие в матче. Он вышел на поле в основном составе.