«Монако» сыграл вничью с «Аустрией» в товарищеском матче. Головин вышел в основном составе
«Монако» провел товарищеский матч против венской «Аустрии». Встреча закончилась со счетом 2:2.
В составе «Монако» в первом тайме голами отметились Гильремо Марипан и Желсон Мартиньш.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин также принял участие в матче. Он вышел на поле в основном составе.
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