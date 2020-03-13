Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» Головина отменил тренировки

22:22
Теги:

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, отменил тренировки до 18 марта, информирует сайт клуба.

Ранее стало извсетно. что чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

- Административный совет LFP (Профессиональной футбольной лиги Франции) по итогам совещания в пятницу принять конкретное решение относительно сложившейся ситуации, — говорится в заявлении «Монако». — Таким образом, было принято решение о незамедлительной остановке Лиги 1 и Лиги 2 до дальнейших указаний. Вследствие этого, «Монако» приняло решение отменить все тренировки основной команды до 18 марта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир