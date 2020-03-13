«Монако» Головина отменил тренировки

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, отменил тренировки до 18 марта, информирует сайт клуба.

Ранее стало извсетно. что чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

- Административный совет LFP (Профессиональной футбольной лиги Франции) по итогам совещания в пятницу принять конкретное решение относительно сложившейся ситуации, — говорится в заявлении «Монако». — Таким образом, было принято решение о незамедлительной остановке Лиги 1 и Лиги 2 до дальнейших указаний. Вследствие этого, «Монако» приняло решение отменить все тренировки основной команды до 18 марта.