«Монако» Головина не удержал победу после удаления в матче с «Нимом»

«Монако» в матче 3-го тура чемпионата Франции на своем поле сыграл вничью с «Нимом» — 2:2.

Голы в составе хозяев забили Ислам Слимани и Виссам бен Йеддер. Гости смогли отыграть два мяча усилиями Ромена Филиппото и Ахоеке Денки. Они забили после удаления защитника «Монако» Жемерсона на 56-й минуте встречи.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и поучавствовал в двух голевых комбинациях команды. Кроме того, он получил желтую карточку в концовке встречи.

«Монако» набрал первое очко в чемпионате и занимает предпоследнее место. «Ним» имеет столько же очков и занимает строчку выше по дополнительным показателям.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

«Монако» — «Ним» — 2:2 (2:0)

Голы: Слимани, 39 (1:0). Бен Йеддер, 45+1 (2:0). Филиппото, 70 (2:1). Денки, 82 (2:2).

«Монако»: Леком, Жемерсон, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Мартинш, Головин, Адриэн Силва (Траоре, 83), Оньекуру (Панзо, 74), Слимани, Бен Йеддер (Жил Диаш, 58).

«Ним»: Бернардони, Алакуш, Ландре, Паке, Мигель, Ферхат, Валлс (Дульевич, 60), Фомба (Сарр, 69), До (Денки, 81), Филиппото, Рипар.

Предупреждения: Слимани, 13. Сарр, 90+1. Головин, 90+2.

Удаление: Жемерсон, 55.

Судья: Делерю (Франция).

25 августа. Монако. Стадион «Луи II».