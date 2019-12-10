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«Монако» Головина начнет новый год матчем против «Реймса»

00:55
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Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут в начале 2020 года — 4, 5 и 6 января. Точные даты будут определены позже.

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, дома сыграет против «Реймса».

«Марсель» отправился на выезд к «Трелиссаку» из четвертого дивизиона, «Бордо» сыграет с «Ле Маном», «Лион» встретится с «Бур-ан-Бресс», «Лиллю» будет противостоять «Раон» из пятого дивизиона, а «ПСЖ» сыграет с любительской командой «Лина-Монтлери».

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