«Монако» Головина начнет новый год матчем против «Реймса»

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут в начале 2020 года — 4, 5 и 6 января. Точные даты будут определены позже.

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, дома сыграет против «Реймса».

?? L'AS Monaco ?? recevra Reims en 32e de Coupe de France ? #ASMSDR pic.twitter.com/h2udOLMkyc — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 9, 2019

«Марсель» отправился на выезд к «Трелиссаку» из четвертого дивизиона, «Бордо» сыграет с «Ле Маном», «Лион» встретится с «Бур-ан-Бресс», «Лиллю» будет противостоять «Раон» из пятого дивизиона, а «ПСЖ» сыграет с любительской командой «Лина-Монтлери».