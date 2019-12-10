«Монако» Головина начнет новый год матчем против «Реймса»
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Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции. Матчи этой стадии пройдут в начале 2020 года — 4, 5 и 6 января. Точные даты будут определены позже.
«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, дома сыграет против «Реймса».
?? L'AS Monaco ?? recevra Reims en 32e de Coupe de France ? #ASMSDR pic.twitter.com/h2udOLMkyc— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 9, 2019
«Марсель» отправился на выезд к «Трелиссаку» из четвертого дивизиона, «Бордо» сыграет с «Ле Маном», «Лион» встретится с «Бур-ан-Бресс», «Лиллю» будет противостоять «Раон» из пятого дивизиона, а «ПСЖ» сыграет с любительской командой «Лина-Монтлери».
Les 32 affiches ! #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/DjQyavYWDF— Coupe de France (@coupedefrance) December 9, 2019
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