16 августа, 18:00

«Монако» — «Гавр»: трансляция матча чемпионата Франции онлайн

«Монако» и «Гавр» сыграют в чемпионате Франции 16 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Монако» и «Гавр» встретятся в 1-м туре чемпионата Франции в субботу, 16 августа. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
16 августа, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
Гавр

Ключевые события и результат игры «Монако» — «Гавр» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

«Монако» в сезоне лиги 1-2024/25 заняло третье место с 61 очком. «Гавр» финишировал на 15-м месте с 34 очками.

Перед началом чемпионата российский полузащитник «Монако» Александр Головин полностью провел один из матчей с «Торино» и забил гол, сыграл 75 минут с «Аяксом», по тайму с «Серклем Брюгге» и «Арминией» и около получаса с «Интером».

ФК Гавр
ФК Монако
Энрике: «Задача «ПСЖ» — выиграть две Лиги чемпионов подряд»

«Лион» обыграл «Ланс» в первом туре лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2
 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
3
 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4
 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6
 Монако 12 6 2 4 24-21 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
9
 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Валентин Барко
Валентин Барко

Страсбур

 4
Илан Кеббаль
Илан Кеббаль

Париж

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 10 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Вся статистика

