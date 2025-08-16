«Монако» и «Гавр» встретятся в 1-м туре чемпионата Франции в субботу, 16 августа. Матч на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.

16 августа, 20:00. Stade Louis II (Монако)

Ключевые события и результат игры «Монако» — «Гавр» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

«Монако» в сезоне лиги 1-2024/25 заняло третье место с 61 очком. «Гавр» финишировал на 15-м месте с 34 очками.

Перед началом чемпионата российский полузащитник «Монако» Александр Головин полностью провел один из матчей с «Торино» и забил гол, сыграл 75 минут с «Аяксом», по тайму с «Серклем Брюгге» и «Арминией» и около получаса с «Интером».