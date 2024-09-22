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«Монако» — «Гавр»: смотреть трансляцию матча лиги 1

«Монако» сыграет с «Гавром» в лиге 1 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото Global Look Press

«Монако» сыграет с «Гавром» в 5-м туре лиги 1 в воскресенье, 22 сентября. Матч пройдет на мультиспортивном стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монако» — «Гавр» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 4-х туров лиги 1 монегаски набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Гавра с шестью баллами идет на 11-й строчке чемпионата.

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Гавр

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ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
7
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
8
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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20.09 21:45
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
 3 : 3
21.09 20:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
21.09 22:00
Реймс – ПСЖ
 1 : 1
22.09 16:00
Монако – Гавр
 - : -
22.09 18:00
Анже – Нант
 - : -
22.09 18:00
Брест – Тулуза
 - : -
22.09 18:00
Монпелье – Осер
 - : -
22.09 21:45
Лион – Марсель
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 3
Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 3 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 3 1 0
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