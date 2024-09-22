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«Монако» победил «Гавр», Кузяев забил гол

Руслан Минаев
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Монако» дома обыграл «Гавр» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У монегасков голы забили Джордан Тезе, Элиесс Бен-Сегир и Фоларин Балогун. У гостей отметился Далер Кузяев.

Российский хавбек хозяев Александр Головин провел на поле весь матч, Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

«Монако» с 13 очками занимает второе место в таблице лиги 1. «Гавр» с 6 очками — на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
Гавр

Александр Головин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
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 Монако 5 4 1 0 10-2 13
3
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
7
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
8
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
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