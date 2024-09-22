«Монако» победил «Гавр», Кузяев забил гол

«Монако» дома обыграл «Гавр» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У монегасков голы забили Джордан Тезе, Элиесс Бен-Сегир и Фоларин Балогун. У гостей отметился Далер Кузяев.

Российский хавбек хозяев Александр Головин провел на поле весь матч, Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

«Монако» с 13 очками занимает второе место в таблице лиги 1. «Гавр» с 6 очками — на 11-й строчке.