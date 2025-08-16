Футбол
16 августа, 21:59

«Монако» обыграл «Гавр» в первом туре лиги 1

Александр Головин и Аруна Санганте.
Фото AFP

«Монако» дома победил «Гавр» в матче 1-го тура чемпионата Франции-2025/26 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Луи II».

У команды из Монако голами отметились Эрик Дайер и Магнес Аклиуш. Еще один мяч забил защитник «Гавра» Готье Льорис, который срезал в свои ворота после прострела Александра Головина.

Единственный гол гостей на счету Рассула Ндиайе.

«Монако» набрал 3 очка и занимает первое место в лиге 1. В следующем туре команда сыграет с «Лиллем» (24 августа), «Гавр» в этот же день примет «Ланс».

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
16 августа, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
Гавр
Источник: Таблица лиги 1
ФК Гавр
ФК Монако
  • bvp

    Монако Головина

    16.08.2025

    • Защитник «Гавра» забил в свои ворота после прострела Головина в матче с «Монако» в лиге 1

    «Тулуза» в концовке вырвала победу над «Ниццей» в первом туре лиги 1
