«Монако» обыграл «Гавр» в первом туре лиги 1

«Монако» дома победил «Гавр» в матче 1-го тура чемпионата Франции-2025/26 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Луи II».

У команды из Монако голами отметились Эрик Дайер и Магнес Аклиуш. Еще один мяч забил защитник «Гавра» Готье Льорис, который срезал в свои ворота после прострела Александра Головина.

Единственный гол гостей на счету Рассула Ндиайе.

«Монако» набрал 3 очка и занимает первое место в лиге 1. В следующем туре команда сыграет с «Лиллем» (24 августа), «Гавр» в этот же день примет «Ланс».