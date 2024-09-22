«Монако» — «Гавр»: Кузяев сравнял счет в матче

«Гавр» сравнял счет в матче с «Монако» в 5-м туре чемпионата Франции — 1:1. Встреча проходит на стадионе Луи II в Монако.

Гол на 30-й минуте забил российский хавбек гостей Далер Кузяев. У хозяев на 9-й минуте счет открыл Джордан Тезе.

Помимо Кузяева на поле с первых минут вышел российский хавбек «Монако» Александр Головин.