«Монако» этим летом планирует продать 30 игроков

Руководство «Монако» собирается значительно сократить число футболистов в первой команде, сообщает AFP.

По сведениям источника, монегаски могут расстаться с 30 футболистами. У «Монако» третий по размеру бюджет в чемпионате Франции, но клуб второй сезон подряд не примет участие в еврокубках. Монегаски хотят заработать на продаже игроков около 50 млн евро.

Среди кандидатов на трансфер называются Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре. Россиянина Александра Головина в списке нет.

В досрочно завершившемся сезоне лиги 1 «Монако» занял девятое место в турнирной таблице.