«Монако» этим летом планирует продать 30 игроков
10:24
Руководство «Монако» собирается значительно сократить число футболистов в первой команде, сообщает AFP.
По сведениям источника, монегаски могут расстаться с 30 футболистами. У «Монако» третий по размеру бюджет в чемпионате Франции, но клуб второй сезон подряд не примет участие в еврокубках. Монегаски хотят заработать на продаже игроков около 50 млн евро.
Среди кандидатов на трансфер называются Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре. Россиянина Александра Головина в списке нет.
В досрочно завершившемся сезоне лиги 1 «Монако» занял девятое место в турнирной таблице.
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