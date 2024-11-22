«Монако» победил «Брест», Головин забил первый гол в сезоне

«Монако» дома обыграл «Брест» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:2.

У хозяев голы забили Манес Аклиуш (дубль) и Александр Головин. Для россиянина гол стал первым в этом сезоне. У гостей отметились Абдалла Сима и Людовик Ажорк.

«Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице лиги 1. «Брест» потерпел третье поражение подряд. Клуб занимает 12-е место с 13 очками.