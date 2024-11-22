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«Монако» — «Брест»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Монако» и «Брест» сыграют в лиге 1 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Монако» и «Брест» сыграют в 12-м туре лиги 1 в пятницу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Монако» — «Брест» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Монако» — «Брест» в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 12-й тур
22 нояб, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Брест

После 11 туров чемпионата Франции монегаски занимают второе место с 23 очками, российский полузащитник Александр Головин провел в этом сезоне лиги 1 восемь матчей и не отличался результативными действиями. У «Бреста» — 13 очков и 12-я строчка.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Федерация футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» в деле о невыплате Мбаппе 55 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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33 тур
34 тур
22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
 - : -
24.11 19:00
Нант – Гавр
 - : -
24.11 22:45
Ницца – Страсбур
 - : -
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 8
Жонатан Давид

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Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
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Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
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Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
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Гавр

 7 1 2
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