«Монако» — «Брест»: где смотреть трансляцию матча
Сегодня, 28 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» на своем поле примет «Брест». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.
«Монако» идет на четвертом месте в турнирной таблице лиги 1. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин, в этом сезоне он провел 10 матчей в чемпионате, забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.
Следить за матчем «Монако» — «Брест» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Монако» — «Брест»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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