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«Монако» — «Брест»: где смотреть трансляцию матча

13:30
«Монако» на своем поле примет «Брест». Фото ФК «Монако»
«Монако» на своем поле примет «Брест». Фото ФК «Монако»
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» на своем поле примет «Брест». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

«Монако» идет на четвертом месте в турнирной таблице лиги 1. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин, в этом сезоне он провел 10 матчей в чемпионате, забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Следить за матчем «Монако» — «Брест» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Монако» — «Брест»

Монако — Брест

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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