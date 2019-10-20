«Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна» на 93-й минуте

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 3:2. Победный мяч монегаски провели на третьей добавленной минуте. Дубль в их составе сделал Виссам Бен Йеддер. На его счету 8 мячей в 8 играх, форвард вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин пропускал игру из-за удаления в предыдущем туре.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

«Монако» — «Ренн» — 3:2 (1:1)

Голы: Бен Йеддер, 3 (1:0). Мауасса, 12 (1:1). Юну, 48 (1:2). Слимани, 56 (2:2). Бен Йеддер, 90+3 (3:2).

«Монако»: Леком, Глик, Агилар (Хенрикс, 65), Жемерсон (Бальде, 78), Бадиашиле, Фабрегас (Бошилья, 88), Адриэн Силва, Бакайоко, Бен Йеддер, Слимани, Жил Диаш.

«Ренн»: Сален, Морель, Да Силва, Траоре (Гитан, 88), Гнаньон, Мауасса, Гренье, Юну (Гбохо, 79), Буриго, Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 79).

Предупреждения: Слимани, 54. Камавинга, 57. Гнаньон, 59. Глик, 90. Гренье, 90+1.

Судья: Бризар.

20 октября. Монако. Стадион «Луи II».