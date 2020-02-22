«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»

«Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью с «Дижоном» — 1:1.

Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускает игру из-за дисквалификации.

«Монако» занимает пятое место в таблице. «Дижон» — 17-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

«Дижон» — «Монако» — 1:1 (0:0)

Голы: М.Бальде, 56 (1:0). Марипан, 79 (1:1).

«Дижон»: Рунарссон, Шафик, Экуэле Манга, Агерд, Мендиль, Мавидиди (Кадис, 73), Амальфитано, Ндонг, Саммаритано (Марье, 62), Шуйар (М.Бальде, 6), Жулиу Тавареш.

«Монако»: Леком, Агилар, Бадиашиле, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриэн Силва, Бакайоко, Йоветич (Фабрегас, 78), Бен Йеддер, Слимани.

Предупреждение: Экуэле Манга, 90.

Судья: Летексье (Франция).

22 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».