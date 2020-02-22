«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
«Монако» в матче 26-го тура чемпионата Франции в гостях сыграл вничью с «Дижоном» — 1:1.
Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускает игру из-за дисквалификации.
«Монако» занимает пятое место в таблице. «Дижон» — 17-й.
Чемпионат Франции
Лига 1
26-й тур
«Дижон» — «Монако» — 1:1 (0:0)
Голы: М.Бальде, 56 (1:0). Марипан, 79 (1:1).
«Дижон»: Рунарссон, Шафик, Экуэле Манга, Агерд, Мендиль, Мавидиди (Кадис, 73), Амальфитано, Ндонг, Саммаритано (Марье, 62), Шуйар (М.Бальде, 6), Жулиу Тавареш.
«Монако»: Леком, Агилар, Бадиашиле, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриэн Силва, Бакайоко, Йоветич (Фабрегас, 78), Бен Йеддер, Слимани.
Предупреждение: Экуэле Манга, 90.
Судья: Летексье (Франция).
22 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».