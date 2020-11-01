«Монако» без Головина разгромил «Бордо»
«Монако» разгромил «Бордо» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 4:0. Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускал игру из-за травмы.
Чемпионат Франции
Лига 1
9-й тур
«Монако» — «Бордо» — 4:0 (3:0)
Голы: Бен Йеддер, 28 — с пенальти (1:0). Мартинш, 30 (2:0). Фолланд, 31 (3:0). Фолланд, 58 (4:0).
«Монако»: Леком, Агилар (Сидибе, 46), Бадиашиле (Марипан, 72), Дисаси, Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Фабрегас, 84), Фофана, Бен Йеддер, Фолланд (Пеллегри, 67), Мартинш (Йоветич, 84).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 62), Бенито, Паблу, Бен Арфа, Отавиу, Адли (Бриан, 46), Башич, Хван Ый Джо (Де Превиль, 46), Уден (Зеркан, 46).
Предупреждения: Паблу, 27. Агилар, 41. Бенито, 73. Фабрегас, 90.
Судья: Бюке.
1 ноября. Монако. Стадион «Луи II».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/