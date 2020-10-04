«Монако» без Головина проиграл «Бресту»
«Брест» обыграл «Монако» в шестом туре чемпионата Франции — 1:0. Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускал игру из-за травмы.
Чемпионат Франции
Лига 1
6-й тур
«Брест» — «Монако» — 1:0 (1:0)
Гол: Февр, 8.
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Лан, Белькебла, Февр, Шарбоннье (Онора, 79), Мунье, Ле Дуарон (Магнетти, 88).
«Монако»: Леком, Агилар, Бадиашиле, Бьянкон (Пеллегри, 74), Матсима, Фабрегас (Мийо, 65), Диоп, Фофана (Флорентину, 46), Бен Йеддер (Йоветич, 65), Фолланд (Жеббель, 74), Мартинш.
Предупреждения: Белькебла, 7. Мартинш, 37. Фолланд, 52. Мунье, 68. Бьянкон, 72. Лан, 77. Матсима, 84.
Судья: Амель.
4 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Бордо» — «Дижон» — 3:0 (2:0)
Голы: Уден, 12 (1:0). Калу, 29 (2:0). Башич, 89 (3:0).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито, Паблу, Адли (Байс, 86), Башич, Де Превиль (Зеркан, 77), Калу (Баква, 77), Маджа (Бриан, 63), Уден (Хван Ый Джо, 63).
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Шафик, Панзо, Чала, Ндонг, Шейх (Лотоа, 82), Эбимбе, Ассале (Целина, 59), Шуйар (Саммаритано, 82), Бальде (Шайдлер, 74).
Предупреждения: Эбимбе, 38. Панзо, 61. Паблу, 71. Калу, 74. Шуйар, 76.
Судья: Готье.
4 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
«Метц» — «Лорьян» — 3:1 (1:1)
Голы: Амель, 36 (0:1). Ньян, 44 — с пенальти (1:1). Ньян, 59 (2:1). Ньян, 64 (3:1).
«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо (Мазиз, 90+1), Ангбан, Майга, Нгюетт (Тшимбембе, 84), Амброз (Яде, 64), Ньян.
«Лорьян»: Нарди, Морель, Фонтен (Ле Фе, 70), Абержель, Ле Гофф, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Грбич, 70), Монкондюи (Марво, 80), Висса (Бозок, 90), Амель (Диарра, 70).
Предупреждения: Ангбан, 40. Абержель, 52. Висса, 86.
Судья: Мигельгорри.
4 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
«Страсбур» — «Лилль» — 0:3 (0:1)
Голы: Зеки Челик, 21 (0:1). Ренату Санчеш, 53 (0:2). Бурак Йылмаз, 68 (0:3).
«Страсбур»: Камара, Лала, Митрович, Джикю (Сиссоко, 71), Каси (Кароль, 86), Симакан, Льенар (Зохи, 71), Аолу, Беллегард (Томассон, 58), Айорк, Шахири (Саади, 58).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Брадарич, Ботман, Андре (Шека, 74), Ренату Санчеш, Давид (Юсуф Языджи, 74), Бурак Йылмаз (Веа, 90+3), Бамба (Лихаджи, 90+3), Араужу (Иконе, 62).
Предупреждения: Джикю, 42. Араужу, 59.
Судья: Лесаж.
4 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/