"Монако" без Головина и в меньшинстве разгромно проиграл "Лиону" в матче первого тура чемпионата Франции

В первом матче чемпионата Франции сезона-2019/20 "Монако" дома разгромно проиграл "Лиону" – 0:3. Уже на 5-й минуте счет открыл форвард гостей Мусса Дембеле. На 30-й минуте Сеск Фабрегас получил красную карточку. Еще до окончания первого тайма Мемфис Депай нанес удар из-за пределов штрафной, который не смог отразить голкипер монегасков Бенжамен Леком. Точку в игре на 80-й минуте поставил Люка Тузар.
Александр Головин пропускал встречу из-за дисквалификации. Напомним, в прошлом сезоне 23-летний хавбек был отстранен на одну игру на том основании, что в 10 последних матчах чемпионата и Кубка Франции, а также Кубка французской лиги получил 3 желтые карточки.
Во 2-м туре "Лион" примет "Анже", а "Монако" сыграет на выезде с "Метцом".
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
"Монако" - "Лион" - 0:3 (0:2)
Голы: Дембеле, 5 (0:1). Депай, 36 (0:2). Тузар, 80 (0:3).
"Монако": Леком, Агилар, Панзо, Глик, Балло-Туре, Фабрегас, Жемерсон, Хенрикс (А.Траоре, 74), Рони Лопеш (Силла, 81), Мартинш, Фостер (Бошилья, 46).
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне (Тете, 86), Тиагу Мендес, Тузар, Ауар (Жан Лукас, 77), Депай, Дембеле, Б.Траоре (Корне, 83).
Предупреждения: Ауар, 33. Балло-Туре, 54. Дюбуа, 63.
Удаление: Фабрегас, 30.
Судья: Бюке (Франция).
9 августа. Монако. Стадион "Луи II".