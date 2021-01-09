Стал известен состав «Монако» на матч 19-го тура чемпионата Франции против «Анже». Российский хавбек Александр Головин начнет встречу в запасе.

С первых минут на поле появятся: Лекомт — Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Энрике — Диоп, Фофана, Тчуамени, Желсон — Фолланд, Бен Йеддер. Запасные — Манноне, Балло-Туре, Агилар, Дисаси, Головин, Матасо, Жеббель, Йоветич, Пеллегри.

Головин в предыдущем туре (5:2 с «Лорьяном») вышел на поле впервые с августа 2020 года и забил через 10 секунд после появления на поле.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Монако» — «Анже»