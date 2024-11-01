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«Монако» — «Анже»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Монако» встретится с «Анже» в матче 10-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Монако» встретится с «Анже» в 10-м тура французской лиги 1 в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт» при подписке на ресурс.

С ключевыми событиями игры «Монако» — «Анже» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 10-й тур
01 нояб, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Анже

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, набрал 20 очков в 9 турах и находится на втором месте в чемпионате Франции. Отставание от лидирующего «ПСЖ» — три очка. «Анже» набрал 7 очков и располагается на 15-й строчке турнирной таблицы лиги 1.

Футбол
ФК Анже
ФК Монако
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 9 6 2 1 15-6 20
3
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
15
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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34 тур
1.11 21:00
Монако – Анже
 - : -
1.11 23:00
Лилль – Лион
 - : -
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
2.11 21:00
Брест – Ницца
 - : -
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
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Нант – Марсель
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