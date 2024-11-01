«Монако» встретится с «Анже» в 10-м тура французской лиги 1 в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт» при подписке на ресурс.

С ключевыми событиями игры «Монако» — «Анже» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, набрал 20 очков в 9 турах и находится на втором месте в чемпионате Франции. Отставание от лидирующего «ПСЖ» — три очка. «Анже» набрал 7 очков и располагается на 15-й строчке турнирной таблицы лиги 1.