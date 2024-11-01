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1 ноября, 22:59

«Монако» Головина уступил «Анже» в матче лиги 1

Алина Савинова
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1 ноября. «Монако» с Александром Головиным в составе уступил «Анже» (0:1).
Фото AFP

«Монако» на своем поле проиграл «Анже» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил Жан-Эд Ахолу, который отличился на 29-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на игру в стартовом составе монегасков и провел на поле все 90 минут.

«Монако» потерпел второе поражение подряд и провел третий матч без побед в лиге 1. Команда с 20 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице. «Анже» набрал 10 баллов и поднялся на 14-ю строчку.

Франция. Лига 1. 10-й тур
01 нояб, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Анже

Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
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«Монако» — «Анже»: смотреть матч лиги 1 онлайн
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1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
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 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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