«Монако» и «Анже» встретятся в 24-м туре Лиги 1 в субботу, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

28 февраля, 21:00. Луи II (Монако)

Следить за ключевыми событиями игры «Монако» — «Анже» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 23 туров «Монако» набрала 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Анже» с 29 очками располагается на 12-й строчке чемпионата.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте