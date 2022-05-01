«Монако» победил «Анже» в юбилейном матче Головина, россиянин получил желтую карточку
«Монако» Головина победил «Анже» в матче чемпионата Франции
«Монако» победил «Анже» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Монегаски взяли верх со счетом 2:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут. Для него этот матч стал юбилейным — 100 в чемпионате Франции.
В этой встрече Головин отметился только желтой карточкой и был заменен в конце второго тайма.
«Монако» продолжил победную серию и набрал 62 очка, оставаясь на четвертой строчке.
«Анже» занимает 15-е место в турнирной таблице (35 очков).
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|79
|
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|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|
3
|Монако
|35
|18
|8
|9
|57-35
|62
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Страсбур
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|15
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|8
|58-39
|57
|
6
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|57
|
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|55-44
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|
8
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|52
|
9
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|35
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|
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|35
|14
|9
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|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
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|27
|
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|Метц
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38 тур
|29.04
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|3 : 3
|30.04
|18:00
|
Ланс – Нант
|2 : 2
|30.04
|22:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|2 : 0
|1.05
|14:00
|
Труа – Лилль
|3 : 0
|1.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|2 : 0
|1.05
|16:00
|
Лорьян – Реймс
|1 : 2
|1.05
|16:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|1.05
|16:00
|
Монпелье – Метц
|2 : 2
|1.05
|18:05
|
Бордо – Ницца
|- : -
|1.05
|21:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
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|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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