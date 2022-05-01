«Монако» победил «Анже» в юбилейном матче Головина, россиянин получил желтую карточку

«Монако» победил «Анже» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Монегаски взяли верх со счетом 2:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут. Для него этот матч стал юбилейным — 100 в чемпионате Франции.

В этой встрече Головин отметился только желтой карточкой и был заменен в конце второго тайма.

«Монако» продолжил победную серию и набрал 62 очка, оставаясь на четвертой строчке.

«Анже» занимает 15-е место в турнирной таблице (35 очков).