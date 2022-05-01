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«Монако» победил «Анже» в юбилейном матче Головина, россиянин получил желтую карточку

«Монако» Головина победил «Анже» в матче чемпионата Франции
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
1 мая. «Монако» — «Анже» — 2:0.
Фото ФК «Монако».

«Монако» победил «Анже» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Монегаски взяли верх со счетом 2:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут. Для него этот матч стал юбилейным — 100 в чемпионате Франции.

В этой встрече Головин отметился только желтой карточкой и был заменен в конце второго тайма.

«Монако» продолжил победную серию и набрал 62 очка, оставаясь на четвертой строчке.

«Анже» занимает 15-е место в турнирной таблице (35 очков).

Франция. Лига 1. 35-й тур
01 мая, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Анже
Голы
Бамба, 42 (1:0), Бен-Йеддер, 61 (2:0)
Монако
Нюбель Марипан Бадиашиле Кайю Энрике Агилар (Сидибе, 84) Головин (Аклиуш, 83) Фофана Матазо (Жан Лукас, 78) Диоп (Якобс, 46) Бен-Йеддер (Боаду, 77) Фолланд
Анже
Мандреа Думбья Эбосс (Мансо, 70) Траоре Тома Бамба (Таиби, 83) Менди (Мангани, 62) Фюльжини Унаи (Перейра Лаж, 62) Бенталеб Яколиш (Баокен, 62)
Предупреждения
Фолланд 37’, Головин 82’  -  Думбья 32’, Мангани 90+2’
Судьи
Эль-Хадж (Франция)
Франция. Лига 1. 35-й тур
01 мая, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:2
Реймс
Голы
Зенели, 17 (0:1), Моффи, 32 (1:1), Туре, 59 (1:2)
Лорьян
Дрейер Абержель (Морель, 84) Ляпорт Мендес Петро (Лемуан, 84) Ле Гофф Инносент (Диарра, 68) Ле Фе Монкондюи (Коне, 68) Моффи (Сумано, 84) Лорьенте
Реймс
Райкович Фас Абдельхамид Гравиллон Локо (Бузи, 64) Фокет Кеббаль (Думбия, 55) Матусива Лопи Туре Зенели (Мбюкю, 64)
Предупреждения
Монкондюи 22’, Абержель 74’  -  Думбия 57’
Судьи
Гайуст (Франция)
Франция. Лига 1. 35-й тур
01 мая, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:0
Клермон Фут
Голы
Брассье, 60 (1:0), Мунье, 62 (2:0)
Брест
Бизот Брассье Шардонне Пьер-Габриэль Эрелль Белькебла Лан Сатриано (Магнетти, 78) Мунье (Саид, 86) Белаили (Кардона, 68) Дель Кастильо
Клермон Фут
Джоко Биллонг Н`Симба Зедадка Ожье (Сейду, 64) Маньин (Абдул Самед, 46) Доссу (Кьей, 71) Гастьен Да Кунья (Кауи, 63) Рашани (Аллевина, 63) Байо
Предупреждения
Белаили 30’, Саид 90+1’  -  Ожье 28’, Н`Симба 45+1’
Удаления
Дель Кастильо 22’
Судьи
Лиссорг (Франция)
Франция. Лига 1. 35-й тур
01 мая, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
2:2
Метц
Голы
Делен, 24 (0:1), Мафута, 70 (0:2), Суке, 80 (1:2), Вахи, 90 (2:2)
Монпелье
Берто Суке Сако Ойонго (Ристич, 63) Козза (Жермен, 75) Эстев Леруа (Шотар, 63) Кабелла Молле (Джоаккини, 86) Мавидиди (Делайе, 86) Вахи
Метц
Кайар Ниакате (Н`Дорам, 87) Делен Сентонз (Микельбренсис, 12) Куяте Лакруа Траоре Пажо Сарр Де Превиль (Мафута, 69) Ламкель Зе (Нгюетт, 68)
Предупреждения
Ойонго 29’, Леруа 58’  -  Пажо 51’, Сарр 66’, Ламкель Зе 68’
Судьи
Тюрпен (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
Александр Головин
ФК Анже
ФК Монако
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 2 : 2
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 2 : 0
1.05 14:00
Труа – Лилль
 3 : 0
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 2 : 0
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 1 : 2
1.05 16:00
Монако – Анже
 2 : 0
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 2 : 2
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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