«Монако» анонсировал выступление Головина в составе сборной России против Кипра в видеоформате

«Монако» выложил в своем официальном Twitter видеоанонс отборочного матча Евро-2020 между сборными Кипра и России.

Матч Кипр-Россия состоится 13 октября в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира