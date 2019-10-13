«Монако» анонсировал выступление Головина в составе сборной России против Кипра в видеоформате
10:32
«Монако» выложил в своем официальном Twitter видеоанонс отборочного матча Евро-2020 между сборными Кипра и России.
#MATCHDAY ? Internationaux ?? pic.twitter.com/SXTHklg96h— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 13, 2019
Матч Кипр-Россия состоится 13 октября в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет ее текстовую трансляцию.
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