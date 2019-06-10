Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила о краже важной улики

Адвокат Данило Гарсия де Андраде может отказаться от работы с моделью Нажилой Триндади, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, информирует AS.

Девушка заявила о краже планшета, где есть видео, которое, якобы, доказывает виновность футболиста. Адвокат требует получить полный доступ к улике. Владельцы квартиры, откуда, по словам Триндади украли планшет, при этом отрицают факт ограбления.

Напомним, в пятницу 27-летний Неймар в Рио-де-Жанейро дал показания по этому делу. Он явился в полицию на кресле-каталке, так как получил травму и выбыл на 4 недели.

Триндади подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил ее и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом.



