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Мино Райола: «Я не пожалел о соглашении Доннаруммы с «ПСЖ»

Мино Райола не жалеет о сделке Доннаруммы с «ПСЖ»
15:44
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Футбольный агент Мино Райола высказался о работе с трансфером Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Я не пожалел о соглашении Доннаруммы с «ПСЖ». Проблем нет, и ситуация под контролем», — цитирует Райолу Twitter Фабрицио Романо.

Доннарумма стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, заключив с парижанами пятилетний контракт. В клуб он перешел на правах свободного агента.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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