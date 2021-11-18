Мино Райола: «Я не пожалел о соглашении Доннаруммы с «ПСЖ»

Футбольный агент Мино Райола высказался о работе с трансфером Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Я не пожалел о соглашении Доннаруммы с «ПСЖ». Проблем нет, и ситуация под контролем», — цитирует Райолу Twitter Фабрицио Романо.

Доннарумма стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, заключив с парижанами пятилетний контракт. В клуб он перешел на правах свободного агента.