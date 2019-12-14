Министра спорта Франции со стадиона во время матча прогнали болельщики

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню вынуждена была покинуть матч третьего дивизиона чемпионата страны между «Ред Стар» и «Кевийи-Руан» (1:0) из-за оскорблений со стороны болельщиков. Как сообщает RMC, в первом тайме фанаты выкрикивали на стадионе оскорбления в адрес властей из-за пенсионной реформы, которая спровоцировала ряд уличных протестов. Под удар попала и Марасиняню, которая приехала на матч, чтобы обсудить с руководством клуба и муниципалитета будущее стадиона.

Во время перерыва министр решила прогуляться, но столкнулась с группой болельщиков, которые из-за ограждения выкрикивали в ее адрес и адрес президента Франции Эмманюэля Макрона оскорбления, а также попытались облить Марасиняню водой. Министр была вынуждена при помощи полиции покинуть стадион.