Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Министра спорта Франции со стадиона во время матча прогнали болельщики

09:18
Теги:

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню вынуждена была покинуть матч третьего дивизиона чемпионата страны между «Ред Стар» и «Кевийи-Руан» (1:0) из-за оскорблений со стороны болельщиков. Как сообщает RMC, в первом тайме фанаты выкрикивали на стадионе оскорбления в адрес властей из-за пенсионной реформы, которая спровоцировала ряд уличных протестов. Под удар попала и Марасиняню, которая приехала на матч, чтобы обсудить с руководством клуба и муниципалитета будущее стадиона.

Во время перерыва министр решила прогуляться, но столкнулась с группой болельщиков, которые из-за ограждения выкрикивали в ее адрес и адрес президента Франции Эмманюэля Макрона оскорбления, а также попытались облить Марасиняню водой. Министр была вынуждена при помощи полиции покинуть стадион.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир