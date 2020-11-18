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Новости   //    Футбол   //    Франция

Министр спорта Франции рассказала, когда болельщики могут вернуться на трибуны

04:38

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну считает, что в начале следующего года болельщикам могут разрешить доступ на стадионы ограниченными группами.

— Может быть, в январе, если ситуация станет лучше, зрители смогут посещать стадионы, а взрослые люди смогут посещать спортзал, — цитирует BFMTV Марасиняну.

Напомним, в середине октября президент Франции Эмманюэль Макрон ввел комендантский час, который запрещает выходить на улицы с 21.00 до 6.00 и посещать стадионы.

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