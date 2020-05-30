Министр спорта Франции рассказала, когда болельщики могут вернуться на трибуны

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну считает, что с конца июля болельщикам можно разрешить доступ на стадионы ограниченными группами.

— Мое желание заключается в том, чтобы допустить фанатов на стадионы, пусть и в ограниченном количестве, — приводит L'Equipe слова Марасиняну. — Почему бы не сделать это с конца июля, если будет возможность? Когда я вижу футбольные матчи и пустые трибуны, мне хочется, чтобы трибуны заполнило хоть какое-то количество зрителей. Есть федерации и лиги, которые принимают решения, а моя работа состоит в том, чтобы обеспечить выполнение этих решений, чтобы все могли готовиться к будущим соревнованиям.

Чемпионат Франции-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.