Министр спорта Франции порекомендовала президенту «Лиона», призывающему возобновить сезон, написать сценарий к фильму

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню ответила президенту «Лиона» Жану-Мишелю Оласу. Глава футбольного клуба в течение нескольких недель призывает возобновить сезон-2019/20, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

— Я ответила на одно из множества его писем, — цитирует L'Equipe Марасиняню. — Он повторяет одно и то же. Что он хочет этим сказать? Скоро открываются кинотеатры, поэтому если у Оласа есть сценарий, предлагаю снять фильм и показать на больших экранах, зрители будут

Напомним, в конце апреля было принято решение досрочном завершении сезона и утверждении финальной расстановки мест, исходя из индекса эффективности (отношение набранных очков к количеству матчей) после 28 сыгранных туров. Таким образом, «Лион» завершил сезон на седьмом месте и впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках, если не победит в Лиге чемпионов.