Милик прокомментировал переход в «Марсель»

Новичок «Марселя» Аркадиуш Милик в Twitter прокомментировал свой переход во французский чемпионат.

«Я очень рад и горд тем, что этот трансфер случился. Сейчас я футболист одного из самых сильных и уважаемых клубов в Европе. Готов к новым вызовам», — написал Милик.

26-летний поляк переехал в «Марсель» из «Наполи» на правах аренды, а летом французы обязаны выкупить футболиста за 8 миллионов евро.

Милик в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был включен в заявку на сезон.

I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I'm ready for this new adventure. Allez OM ??? pic.twitter.com/Dw5MxrhInm