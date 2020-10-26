«Милан» попробует приобрести Икарди зимой

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может вернуться в Италию. На игрока претендует «Милан», который попробует оформить его трансфер в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

На решение Икарди может повлиять его жена и по совместительству агент Ванда Нара. Она хотела бы вернуться в Италию вместе с детьми.

Контракт 27-летнего аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Сейчас Икарди восстанавливается после травмы колена.