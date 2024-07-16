Микаутадзе 16 июля пройдет медобследование в «Лионе»
Нападающий «Метца» Жорж Микаутадзе прибыл в Лион для прохождения медобследования перед переходом в местную команду, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Источник также подтвердил, что 23-летний футболист подпишет контракт с «Лионом» до 2029 года.
Ранее сообщалось, что «Лион» перехватил Микаутадзе у «Монако», несмотря на то, что игрок уже согласовал с монегасками все детали трансфера.
В сезоне-2023/24 Микаутадзе забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за «Метц» во всех турнирах. Также форвард провел 4 игры за сборную Грузии на Евро-2024, в которых отметился 3 забитыми мячами и стал одним из шести лучших бомбардиров турнира.
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|0
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4
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|0-0
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|0
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10
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|0
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13
|Страсбур
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
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|0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
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|18.08
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Реймс – Лилль
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|18.08
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Ренн – Лион
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|18.08
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Тулуза – Нант
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