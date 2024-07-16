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Микаутадзе 16 июля пройдет медобследование в «Лионе»

Алина Савинова
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Нападающий «Метца» Жорж Микаутадзе прибыл в Лион для прохождения медобследования перед переходом в местную команду, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Источник также подтвердил, что 23-летний футболист подпишет контракт с «Лионом» до 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» перехватил Микаутадзе у «Монако», несмотря на то, что игрок уже согласовал с монегасками все детали трансфера.

В сезоне-2023/24 Микаутадзе забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах за «Метц» во всех турнирах. Также форвард провел 4 игры за сборную Грузии на Евро-2024, в которых отметился 3 забитыми мячами и стал одним из шести лучших бомбардиров турнира.

Жорж Микаутадзе
Футбол
ФК Лион
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