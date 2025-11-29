«Ренн» обыграл «Метц»

«Ренн» выиграл у «Метца» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0. Игра прошла на стадионе «Сен-Симфориен».

Единственный гол забил полузащитник Валентен Ронжье на 22-й минуте.

«Ренн» набрал 24 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур» и «Лилль». «Метц» идет на предпоследней строчке — 11 очков.