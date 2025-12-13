«Метц» — «ПСЖ»: Сафонов пропустил гол в конце первого тайма
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил гол в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Метца» — 1:2.
На 42-й минуте мяч в ворота парижан забил Жесси Деменге.
26-летний Сафонов проводит третий матч подряд в стартовом составе «ПСЖ» и третий в нынешнем сезоне. Ранее он на ноль сыграл в матчах против «Ренна» (5:0) в чемпионате Франции и против «Атлетика» (0:0) в Лиге чемпионов.
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|Ланс
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3
|Лилль
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|0-0
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4
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
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|0
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7
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8
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9
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10
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|0
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11
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|0
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12
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13
|Анже
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|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
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|0
|0-0
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17
|Труа
|0
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18
|Ле Ман
|0
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|Анже – Лилль
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|22.08
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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