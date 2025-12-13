«Метц» — «ПСЖ»: Сафонов пропустил гол в конце первого тайма

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил гол в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Метца» — 1:2.

На 42-й минуте мяч в ворота парижан забил Жесси Деменге.

26-летний Сафонов проводит третий матч подряд в стартовом составе «ПСЖ» и третий в нынешнем сезоне. Ранее он на ноль сыграл в матчах против «Ренна» (5:0) в чемпионате Франции и против «Атлетика» (0:0) в Лиге чемпионов.