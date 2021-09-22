«ПСЖ» вырвал победу в матче с «Метцем» благодаря дублю Хакими

«ПСЖ» победил «Метц» (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Франции.

Дубль в составе гостей сделал Ашраф Хакими. Он забил победный гол на 90+5-й минуте.

В других матчах «Анже» и «Марсель» сыграли вничью (0:0), а «Ланс» уступил «Страсбуру» (0:1). «Лорьян» выиграл у «Ниццы» (1:0). «Лион» победил «Труа» (3:1).

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

«Метц» — «ПСЖ» — 1:2 (1:1)

Голы: Хакими, 5 (0:1). Куяте, 39 (1:1). Хакими, 90+4 (1:2).

«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Куяте, Пажо (Траоре, 90+3), Майга, Сарр, Ньян (Де Превиль, 66), Яде (Ниакате, 67), Л.Гей (Булая, 67. Бронн, 90+1).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш (Дракслер, 81), Вейналдум (Эррера, 65), Данилу Перрейра, Рафинья (Ди Мария, 65), Неймар, Икарди, Мбаппе.

Предупреждения: Яде, 19. Майга, 68. Нуну Мендеш, 69. Бронн, 73. Сентонз, 90+1. Неймар, 90+7. Укиджа, 90+7.

Удаление: Бронн, 90+1.

Судья: Пиньяр.

22 сентября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Анже» — «Марсель» — 0:0

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Эбосс (Мангани, 71), Капель, Кабо, Фюльжини (Браими, 71), Менди (Таиби, 85), Унаи, Баокен (Шо, 66).

«Марсель»: Пау Лопес, Амави (Перес, 59), Чалета-Цар, Лирола (Дженгиз Юндер, 59), Балерди, Ронжье (Гендузи, 84), Жерсон, Харит, Камара (Гей, 77), Луис Энрике (де ла Фуэнте, 59), Дьенг.

Предупреждения: Унаи, 44. Чалета-Цар, 52. Балерди, 59. Харит, 65.

Судья: Бюке.

22 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Лорьян» — «Ницца» — 1:0 (1:0)

Гол: Монкондюи, 23.

Нереализованный пенальти: Гуири, 55 (мимо)

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Эрго, Енц, Ляпорт, Мендес, Монкондюи, Ле Фе (Диарра, 76), Грбич (Лорьенте, 64), Моффи (Игор Силва, 88).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Аталь (Лотомба, 81), Тодибо (Данилюк, 64), Бард, Росарио, Тюрам (Шнейдерлен, 82), Будауи (Гессан, 46), Делор, Клайверт (Стенгс, 24), Гуири.

Предупреждения: Клайверт, 22. Росарио, 62. Енц, 62. Делор, 78. Аталь, 79.

Удаление: Енц, 69.

Судья: Лиссорг.

22 сентября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Ланс» — «Страсбур» — 0:1 (0:0)

Гол: Айорк, 67.

«Ланс»: Лека, Дансо, Гради, Медина, Каюзак (Сотока, 74), Фофана, Клаусс (Мачадо, 87), Дукуре (Да Кошта, 87), Саид (Ву, 54), Франковски, Ганаго (Калимуэндо, 74).

«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер, Ле Маршан, Каси, Ньямси, Прцич (Перрен, 90+4), Аолу (Сиссоко, 82), Гамейро, Диалло (Томассон, 75), Айорк.

Предупреждения: Дукуре, 11. Джикю, 56. Диалло, 63. Калимуэндо, 77. Ле Маршан, 81.

Удаление: Дансо, 50.

Судья: Стина.

22 сентября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

«Лион» — «Труа» — 3:1 (0:1)

Голы: Шавалерен, 45 (0:1). Шакири, 48 (1:1). Эмерсон, 72 (2:1). Лукас Пакета, 89 (3:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Эмерсон, Диоманде, Густо (Дюбуа, 46), Ауар (Дембеле, 66), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс, Шакири (Шерки, 88), Слимани (Токо-Экамби, 66).

«Труа»: Гальон, Жиродон, Сандлер (Тугар, 58), Бьянкон, Каборе (Дингоме, 77), Шавалерен, Азамум (Эль-Хаджам, 31), Куаме, Рипар (Робертс, 77), Родригеш, Бальде.

Предупреждения: Азамум, 15. Жиродон, 28. Бьянкон, 62. Лукас Пакета, 90+3.

Судья: Фраппар (Франция).

22 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».