«Марсель» на выезде разгромил «Метц»

«Марсель» одержал крупную победу на «Метцом» в гостевом матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:0.

На 51-й минуте Игор Пайшао вывел бело-голубых вперед. На 69-й минуте Мэтт О'Райли забил второй гол гостей, а на 76-й Амин Гуири довел счет до разгромного.

«Марсель» набрал 15 очков и вышел в лидеры лиги 1. «Метц» с 2 баллами располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице.

18 октября «Марсель» дома сыграет против «Гавра», а «Метц» на следующий день встретится в гостях с «Тулузой».