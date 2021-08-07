Нападающий Лионель Месси ждет официального предложения от «ПСЖ». После этого он готов прилететь в Париж и вести переговоры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что 34-летнему игроку будет предложен двухлетний контракт с возможность продления еще на сезон. Зарплата Месси в «ПСЖ» составит 50 миллионов евро в год, включая бонусы.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. Клуб объявил 5 августа, что он не будет продлен.

Футболист дебютировал за «Барселону» в 2004 году. Играя за этот клуб, он стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также Месси с «Барселоной» одержал четыре победы в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Кроме того, нападающий шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом.