Месси является лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов
«ПСЖ» переиграл «Лилль» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Франции. Нападающий парижан Лионель Месси отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.
Как сообщает Opta, Месси является лидером лиги 1 по количеству ударов без забитых голов. У 34-летнего аргентинца 15 ударов по воротам соперников, из которых 4 в створ.
Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года в статусе свободного агента. Контракт рассчитан на два года.
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