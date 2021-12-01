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Месси показал болельщикам «Золотой мяч» на матче «ПСЖ» с «Ниццей» в Париже

23:03
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси представил свой 7-й «Золотой мяч» перед началом матча 16-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».

Вместе с 34-летним аргентинским футболистом свою награду представил вратарь Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний итальянец получил приз лучшему вратарю года имени легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца

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Сергей Баюшкин все материалы автора

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