Месси показал болельщикам «Золотой мяч» на матче «ПСЖ» с «Ниццей» в Париже
23:03
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси представил свой 7-й «Золотой мяч» перед началом матча 16-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».
Вместе с 34-летним аргентинским футболистом свою награду представил вратарь Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний итальянец получил приз лучшему вратарю года имени легендарного советского голкипера Льва Яшина.
#BallonDor ? ??? ???#TropheeYachine ? @gigiodonna1 #PSGOGCN pic.twitter.com/a09LN8qOsp— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 1, 2021
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