Месси показал болельщикам «Золотой мяч» на матче «ПСЖ» с «Ниццей» в Париже

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси представил свой 7-й «Золотой мяч» перед началом матча 16-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».

Вместе с 34-летним аргентинским футболистом свою награду представил вратарь Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний итальянец получил приз лучшему вратарю года имени легендарного советского голкипера Льва Яшина.