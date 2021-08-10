Месси вылетает в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время отправится в Париж, информирует в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что сегодня он будет представлен в качестве игрока «ПСЖ».
По информации источника, 34-летний футболист уже прибыл в аэропорт Барселоны вслед за своим отцом Хорхе. Они отправляются в столицу Франции, чтобы завершить переход в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.
Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
«Барселоне» не удалось зарегистрировать новое соглашение с Месси в лиге, после чего клуб объявил об уходе аргентинца.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1425054478647107590
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