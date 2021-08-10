Месси вылетает в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время отправится в Париж, информирует в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что сегодня он будет представлен в качестве игрока «ПСЖ».

По информации источника, 34-летний футболист уже прибыл в аэропорт Барселоны вслед за своим отцом Хорхе. Они отправляются в столицу Франции, чтобы завершить переход в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Месси согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ». В ближайшее время футболист отправится в Париж.