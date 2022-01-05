Месси вылечился от коронавируса и вылетел во Францию
12:25
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выздоровел после коронавируса, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 34-летний аргентинец сдал отрицательный тест 4 января.
После этого нападающий с семьей вылетел из Аргентины во Францию. Отмечается, что в ближайщие два дня Месси приступит к тренировкам.
2 января «ПСЖ» сообщил, что Месси и еще трое игроков команды заразились коронавирусом.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ligue-1-en-direct-suivez-toutes-les-infos-de-la-20e-journee_LN-202201050142.html
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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