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Месси вылечился от коронавируса и вылетел во Францию

12:25
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выздоровел после коронавируса, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 34-летний аргентинец сдал отрицательный тест 4 января.

После этого нападающий с семьей вылетел из Аргентины во Францию. Отмечается, что в ближайщие два дня Месси приступит к тренировкам.

2 января «ПСЖ» сообщил, что Месси и еще трое игроков команды заразились коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ligue-1-en-direct-suivez-toutes-les-infos-de-la-20e-journee_LN-202201050142.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное