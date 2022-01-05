Месси вылечился от коронавируса и вылетел во Францию

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выздоровел после коронавируса, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 34-летний аргентинец сдал отрицательный тест 4 января.

После этого нападающий с семьей вылетел из Аргентины во Францию. Отмечается, что в ближайщие два дня Месси приступит к тренировкам.

2 января «ПСЖ» сообщил, что Месси и еще трое игроков команды заразились коронавирусом.