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Месси вошел в заявку «ПСЖ» на матч против «Ниццы»

13:31
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вошел в состав команды на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

30 октября сообщалось, что аргентинец, скорее всего, пропустит игру из-за гастроэнтерита.

Игра состоится сегодня, 1 декабря. Начало — 23.00 по московскому времени. В этом сезоне 34-летний форвард сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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