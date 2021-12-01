Месси вошел в заявку «ПСЖ» на матч против «Ниццы»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вошел в состав команды на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

30 октября сообщалось, что аргентинец, скорее всего, пропустит игру из-за гастроэнтерита.

Игра состоится сегодня, 1 декабря. Начало — 23.00 по московскому времени. В этом сезоне 34-летний форвард сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.